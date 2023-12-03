مشروع "مودة" يحافظ على كيان الأسرة المصرية

استقبل الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد؛ الدكتور أحمد عباس المنسق التنفيذى للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بحضور الدكتورة هبة محمد على أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والمنسق الفنى للمشروع بالجامعة، وثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمنسق الإدارى للمشروع بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وفى ضوء خطة تعميم المشروع على مستوى الجامعات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

وخلال زيارته، تفقد الدكتور أحمد عباس المنسق التنفيذى للمشروع على مستوى الجمهورية لجامعة الزقازيق يرافقه الدكتورة هبه محمد على المنسق الفنى للمشروع بالجامعة؛ الدورات التدريبية للمشروع القومى "مودة"، وكان فى استقبالهما الدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب.

وتفقد المنسق التنفيذى للمشروع على مستوى الجمهورية، الدورات التدريبية للطلاب بكلية الآداب بقاعة المركز الجامعى للتطوير المهنى بمبنى إدارة الجامعة، وقاعة المناقشات بالدور الأرضى بالكلية، والتى قام بالتدريب فيها الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بالكلية، والدكتورة أميرة شاكر مدرس علم النفس بالكلية، وسط حضور ومشاركة طلابية متميزة.

ورحب الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدكتور أحمد عباس، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مشروع قومى غاية فى الأهمية لزيادة درجة الوعى لدى الشباب، ومشيداً بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لبرنامج "مودة" مؤكداً أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة، مؤكدا أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة، ولفت إلى دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وأثنى الدكتور أحمد عباس الشكر لإدارة جامعة الزقازيق، على التعاون المثمر والتنظيم الجيد للدورات التدريبية لبرنامج "مودة" بجامعة الزقازيق، مشيراً إلى أن إرتفاع حالات الطلاق في الأونة الأخيرة أثار مخاوف كثيرة مما دفع رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو 2018 على تكليف وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق مشروع "مودة" بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة، لدراسة هذه الظاهرة بهدف خلق وعي مجتمعي لأثار هذه الظاهرة السلبية، والحد منها، مما يجنب المجتمع الكثير من الأضرار المجتمعية.

ودعا المنسق التنفيذى للبرنامج القومى "مودة" خلال زيارته اليوم لقاعات تدريب الطلاب بالكليات، الطلاب لزيارة موقع مودة الإلكتروني، والإشتراك في الدورات التي تنظمها المبادرة عند التخطيط، لبناء أسرة بشكل أكثر وعياً.

وأشارت الدكتورة هبه محمد علي، إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب، لافتًة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض الخلافات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

يشار إلى أن مشروع "مودة"؛ حقق العديد من الانجازات المشتركة فى الفترة السابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتى أسفرت عن إعداد ٧٤٤ كادر تدريبي من أعضاء هيئة التدريس على مستوى ٢٧ جامعة، وتدريب ١٣٥ ألف طالب وطالبة على مستوى ١١ جامعة مصرية.

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