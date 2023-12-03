بالصور.. لافتات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في شوارع وميادين القليوبية

نشرت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي يحمل رقم 3، ورمزه النخلة، لافتات دعائية بعدد من شوارع وميادين دائرة الخصوص الخانكة العبور بمحافظة القليوبية، بالتزامن مع انتشار الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي.

وأكد المستشار محمد أبو تريكة، نائب شباب لجنة الوفد بالقليوبية والمرشح السابق لمجلس النواب عن دائرة الخصوص الخانكة العبور، أن لجان الشباب الوفد بالقليوبية في حالة انعقاد دائما حتى الانتهاء من جميع الاستعدادات ليوم العرس الوطني "انتخابات رئاسة الجمهورية".

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية الخميس 9 نوفمبر الجاري، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية، حتى موعد بدء الصمت الانتخابى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والتي تجري الآن عملية الاقتراع للمصريين في الخارج وتنتهي اليوم 3 ديسمبر، و تبدأ بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.