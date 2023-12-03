الدقهلية تبحث تنفيذ بيان عملي لتأمين الأهداف الحيوية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة.

وتأتي الزيارة لديوان عام المحافظة في إطار تفقد مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة للاهداف الحيوية بالمحافظة وتنفيذ بيان عملي لتأمين الاهداف الحيوية داخل نطاق محافظة الدقهلية بمشاركة عناصر التأمين، وذلك بالتطبيق من داخل محطة كهرباء طلخا،بالتعاون والتنسيق مع القوات الامنية والشرطية.

وقال مختار، إن التدريبات العملية للتأمين تستهدف التأمين التام للمنشآت الحيوية حرصا علي مقدرات الدولة وارواح المواطنين.

ووجه مختار، الشكر والتقدير للقوات المسلحة علي تعاونها المثمر مع اجهزة المحافظة في تنفيذ التدريبات العملية للتأمين للاهداف الحيوية بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل الجاد في تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.