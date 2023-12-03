يحمي من الخرف.. فوائد فيتامين د للعقل

أثبت باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشروعهم العلمي أن تناول كمية كافية من فيتامين د يساعد على منع ظهور الخرف، ويقول العلماء إن العلم عرف منذ زمن طويل فوائد فيتامين د، لكن كل من ثبت تأثيره عليه لا يزال غير معروف للعلم، لذلك يواصل العلماء دراسة تأثيره على وظيفة الأعضاء.

وهكذا أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه المادة يمكن أن تمنع حدوث الخرف لدى كبار السن، وهذا الفيتامين مهم للأشخاص في أي عمر، ولكن بعد 40-45 سنة يصبح أكثر أهمية للحفاظ على الوظائف الصحية والمعرفية للجسم وفقا للخبراء، يمكنك الحصول على هذه المادة المفيدة من الطعام.

وللقيام بذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من الحليب والأسماك والحبوب، لكن لا ننسى أن الفيتامين يتم الحصول عليه من الشمس، لذا فإن المشي أثناء النهار في الهواء الطلق مهم أيضاً، وهو ما سينتج هذا الفيتامين في الجسم.

خلال بحثهم، قام العلماء بتحليل الحالة الصحية لعدة آلاف من كبار السن وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين د في أجسامهم هم أقل عرضة للإصابة بالخرف، وكان لدى هؤلاء الأشخاص درجات معرفية أعلى مقارنة بأقرانهم الذين لديهم مستويات أقل من هذا الفيتامين في أجسامهم.

وفي الوقت نفسه، من المهم لكبار السن قضاء المزيد من الوقت في الشمس واستخدام الكريمات الواقية، لأن جلد المتقاعدين لا يمتص أشعة الشمس بشكل جيد، وبالتالي قد يعانون في كثير من الأحيان من نقص فيتامين د.