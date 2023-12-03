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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مروان محسن وعاطف في هجوم فيوتشر لمباراة الهلال الليبي بالكونفدرالية

مروان محسن
مروان محسن

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.
 

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مروان محسن وعاطف في هجوم فيوتشر لمباراة الهلال الليبي بالكونفدرالية

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مدرب فيوتشر ينتقد ملعب مواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية

تشكيل فيوتشر:
 

في حراسة المرمى: محمود جنش

في دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

في وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

في هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

ويجلس على مقاعد  بدلاء فيوتشر:


احمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

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