مدرب فيوتشر ينتقد ملعب مواجهة الهلال الليبي في الكونفدرالية

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الهلال الليبي المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الهلال الليبي يتمتع بخط دفاع قوي ولكن فريقي أتم استعداده لتلك المواجهة وأنه أتم تحضيره لتلك المباراة.

وعن تلاحم المباريات أجاب: أمر صعب ولكن هذا هو عملنا ونتعامل دائماً مع تلك الظروف ولاعبي فريقي يمتعتون بالإحترافية.

وعن ملعب اللقاء قال: من النجيل الصناعي ولكننا نتعامل مع كل الملاعب، وأتم حديثه مشيداً بحسن الإستقبال من الجانب الليبي مشيراً بأنه لم يتجول كثيراً في ليبيا بسبب التدريبات وعمله مع الفريق.

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي :

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الشهداء بنينا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفيدرالية.