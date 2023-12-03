رنا سماحة تواكب موضة فساتين 2024

نشرت الفنانة رنا سماحة أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، لتكن دائما التواصل مع متابعيها.

وبدت رنا سماحة بإطلالة سهرة يغلب عليها الطابع الشتوي، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بأكمام طويلة، لياقة عالية، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأزرق الزاهي، لتوكب موضة فساتين شتاء 2024، وزين الفستان ببعض الإكسسوارات اللافته مما عكس قوامها الرشيق، وانتعلت حذاءً بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها للوراء بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

رنا سماحة

رنا سماحة من مواليد 7 أبريل 1990، القاهرة، هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع. طرحت عدة أغنيات كانت أولها «غلطت من الأول»، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.

بدايتها

بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون. كما قدمت مسرحية «إيزيس» بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.

ستار أكاديمي 9

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منطقة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.