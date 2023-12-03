مطار شرم الدولى يحصد شهادتى الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١ من (SGS)

«منصور»: تطوير مستمر للمطارات وتطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية والالتزام بالتوافق البيئى

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018.

وفى هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أن حصول مطار شرم الشيخ الدولى على هذا الاجتياز جاء فى ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر فى مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ يأتى ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر فى مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة ألمانحة فى ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة فى إدارة المطارات.