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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تقدر بـ4 ملايين جنيه.. سقوط مروجي المخدرات بالعاشر من رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط  (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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ضبط مخدرات في الشرقية بقيمة 4 ملايين جنيه

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو وأسلحة نارية بجرجا

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


تمكنت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عاطلين ، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالشرقية بقصد الإتجار وتوالت النيابة التحقيق.

وتواصل وزارة الداخلية ، جهودها فى تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.
كما تواصل وزارة الداخلية ، تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

 

 

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