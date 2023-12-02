ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو وأسلحة نارية بجرجا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالتنسيق مع الأمن العام بمديرية أمن سوهاج، وبالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط تاجر مخدرات مقيم بدائرة المركز بحوزته 2.5 من مخدر الشابو بقيمة مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه وأسلحة نارية وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد بقيام "أ . ع" بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته 2،500 كيلو جرامًا من مخدر الشابو وعدد 2 بندقية خرطوش وفرد محلي وطبنجة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وسلاح أبيض وميزان حساس وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،250،000 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .