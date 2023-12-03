الشباب والرياضة تعلن عن ختام أكبر بطولة جماهيرية للرياضات الإلكترونية في مصر

بمشاركة أقوى الفرق الأوروبية والعربية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ختام أكبر بطولة جماهيرية للرياضات الإلكترونية في مصر بطولة SUPER DOME ، بمشاركة أقوى الفرق الأوروبية والعربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتى تنظمها شركة BME بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة ٤ فرق وهم (الفريق المصري أنوبيس جيمنج، والفريق الإماراتي جيكاي ايسبورتس، والفريق السعودي تويستد مايندز، والفريق التركي FUT)، بمجموع جوائز 30 ألف دولار وبمشاركة ٣ آلاف مشجع.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" إن البطولة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالرياضة الإلكترونية وتطويرها في مصر، مشيراً إلى أن البطولة حظيت بمشاركة واسعه، مشيراً إلى أن البطولة تهدف إلى الترويج للرياضة الإلكترونية في مصر والمنطقة، وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة".

حضر ختام البطولة ممثلي وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات واللجان النوعية، شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، واللواء محمد سلامة الجوهري رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة.

وتعد هذه النسخة هي الثانية من حدث سوبردوم بعد نجاح النسخة الأولى في اكتوبر ٢٠٢٢ للعبة فالورانت، ولكن للعبة مختلفة وهي League of Legends.

يعتبر هذا الحدث السنوي فريداً من نوعه لأنه يضم جميع المهتمين بالرياضة الإلكترونية في استاد القاهرة برعاية وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.