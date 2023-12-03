حاتم رسلان: مشروع الوفد إنشاء مجلس أمناء الرعاية الصحية بكافة المستشفيات (فيديو)

أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن برامج الحماية الاجتماعية لا بد أن يتضمنها المشروعات الصغيرة.

وتابع "رسلان" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئيس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المشروعات الصغيرة الموجودة حاليا بمصر ليست صغيرة لأن بها جميع منظومة العمل الخاصة بالمشاريع الكبيرة والتي يكون مطلوب منها السجل التجاري والتسويق .

وأوضح أن المشروع الصغير يكون عنصر انتاج فقط، مؤكدا أنه ينبغي على الدولة أن تهتم أكثر بالمشاريع الصغيرة.

وتطرق رسلان خلال حديثه إلى منظومة التأمين الصحي، معقبا: "أن المرض يأتي لأي شخص فجأة ولذلك يجب على جميع المواطنيين أن ينضموا تحت مظلة التأمين الصحي خاصة وأن هناك عدد كثير من البسطاء مثل الفلاحين ولا يقبل الانتظار ".

وواصل أن هناك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية الريفية مغلقة ولا بد من إعادة النظر إليها لأنه عند قدوم وزير جديد للصحة لا يتم إكمال عمل ما سبقه "، متابعا أن مستشفيات التكامل منذ 1990 لم تعمل منذ إنشائها، مشيرا إلى أن مستشفيات الأسرة والأمومة والطفولة بدون أطباء.

وأوضح أنه يوجد مشكلة بالصحة في مصر، والوحدات الصحية تعمل بدون كفاءة ولذلك هناك برنامج لدى حزب الوفد خاص بإعادة تطوير الصحة، معقبا:"عندنا برنامج مهم جدا للصحة وهو أنه لا بد من وجود مجلس أمناء الرعاية الصحية وفي مستشفيات الأميرية العامة ولا بد أن يكون المجلس مكون من جميع فئات المجتمع"، مستطردا أن المجتمع المدني مستعد لمساعدة القطاع العام .