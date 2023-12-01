الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

أهالي المرج يستقبلون رئيس حزب الوفد بالأعلام والهتافات في مؤتمر حاشد

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي بشارع مؤسسة الزكاة ببركة الحج، في المرج بمحافظة القاهرة، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية استقبالا حافلا، في رابع مؤتمراته الانتخابية بعد انطلاق الدعاية الانتخابية. 
وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية. 
وتنتهي الدعاية الانتخابية مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر القادم.

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