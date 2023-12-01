أهالي المرج يستقبلون رئيس حزب الوفد بالأعلام والهتافات في مؤتمر حاشد

استقبل أعضاء وقيادات حزب الوفد وأهالي بشارع مؤسسة الزكاة ببركة الحج، في المرج بمحافظة القاهرة، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية استقبالا حافلا، في رابع مؤتمراته الانتخابية بعد انطلاق الدعاية الانتخابية.

وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

وتنتهي الدعاية الانتخابية مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر القادم.