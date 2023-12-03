استعداداً للانتخابات الرئاسية.. مدير تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعا موسعا بمديري المدارس

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، اجتماعا موسعا، بمديري المدارس المخصصة كمقار انتخابية، ورؤساء الأقسام بديوان الإدارة، ومسؤولي المخازن والاستراحات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها تلك المدارس لاستقبال مسؤولي اللجان الانتخابية، وتوفير ما يلزم من احتياجات وسبل الإعاشة، لتحقيق الراحة والهدوء، وتسهيل سير العملية الانتخابية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، علي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تضم 54 مقرا انتخابيا بالمدارس التابعة للإدارة، مؤكدا علي أنه جري مراجعة استعدادات تلك المدارس المتخذة كمقار انتخابية من خلال تشكيل مجموعات عمل تضمنت التوجيه المالي والإداري، والمتابعة وتقويم الأداء، والأمن، ورؤساء الأقسام، مع التشديد علي اتخاذ اللازم نحو استكمال التجهيزات اللازمة التي تكفل سير العملية الانتخابية علي الوجه الأكمل، وتحقق الراحة لمسؤولي اللجان الانتخابية.

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية، تنطلق داخل مصر، الأحد المقبل الموافق 10 من ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.