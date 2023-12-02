السكر بـ27 جنيه.. غرفة كفرالشيخ تشارك بعدد كبير من منافذ السلع المخفضة

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة كفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار عن إقامة وتشغيل عدد من المنافذ لتوزيع السكر على السادة المواطنين بسعر 27 جنيها لكيس السكر المعبأ الأبيض زنة 1 كيلو جرام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبييب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

منافذ توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمحافظة كفر الشيخ:

-الحامول شارع العاشر من رمضان

-منفذ الزعفران - الحامول

منفد ابوسكين -الحامول حيث أن هذه الأماكن تتبع الغرفة وتم تشغيلها بالفعل .

وسوف يتم خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقات تشغيل 4 منافذ ببلطيم ومنافذ بالرياض وفوة ومطوبس وبيلا ودسوق وكفرالشيخ وسيدي سالم وبرج البرلس وقلين - قرية زوبع بمركز الحامول وقرية ابشان وسوف تعلن الغرفة عنها تباعا بعد تشغيلها وصول كميات السكر إليها لتباع تحت إشراف كامل من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ.

كم سوف تقوم الغرفة بإقامة عدد كبير من المنافذ بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا .

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي -رئيس مجلس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ورؤية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة احمد الوكيل.