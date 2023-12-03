(فيديو) وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة التاريخى لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد "مغاغة الرئيس" التاريخى بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة؛ وكان فى استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد تعد واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات فى مصر بما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب المنشأة ذات التراث التاريخى فى مختلف أنحاء الجمهورية والتى تتميز بطرز معمارية فريدة ومن بينها مكتب بريد "مغاغة الرئيسى" الذى تم إنشاءه منذ أكثر من 150 عاما؛ مشيرا إلى أن تطوير مكتب بريد مغاغة الرئيسى بالمنيا يأتى اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدمج بين الأصالة والحداثة، وتماشيا مع الخطة التى يتم تنفيذها لتطوير الهيئة القومية للبريد والتى تشمل فى أحد محاورها ترميم وتطوير المبانى الآثرية للحفاظ على طرازها المعمارى وقيمتها التاريخية وتجهيزها بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية ليتم من خلالها تقديم خدمات عصرية متميزة للمواطنين؛ مضيفا أن خطة تطوير الهيئة القومية للبريد تشمل تطوير مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتوسع فى منافذ البريد، بالإضافة إلى توسيع محفظة الخدمات التى يقدّمها البريد.

أوضح الدكتور شريف فاروق أنه قد تم إنشاء مكتب بريد "مغاغة الرئيس" عام 1867، وتم ترميمه وتطويره وإعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصري؛ وذلك ضمن خطة تطوير المكاتب التاريخية التى تنفذها الهيئة القومية للبريد والتى تشمل ترميم وتطوير جميع مكاتب البريد والمبانى ذات الطابع التاريخى للحفاظ على تراثها المعمارى والهُوية المصرية، حيث تمتلك الهيئة عدداً من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من ١٠٠ عام، منها متحف البريد، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم الانتهاء من ترميمها وتطويرها مثل: مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" بالعتبة، ومكتب بريد "أسوان فرعي"، ومكتب بريد "الشلال"، ومكتب بريد "فارس"، بأسوان وهى مكاتب ذات طابع تاريخي، وجار حاليا العمل على تطوير جميع المكاتب والمبانى التاريخية التى تمتلكها الهيئة للحفاظ على هُويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد المنيا ٢١٢ مكتب بريد تتضمن ٧٩ مكتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطوير ٧٥ مكتبًا، وجار تطوير ٥ مكاتب بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٤٪، بالإضافة إلى ٣٢ مجمعًا حكوميًا، تم تشغيل عدد ١٢ مجمعًا منها حتى الآن.

يتضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور.