المستندات المطلوبة لحصول المريض أو العاجز على مساعدات نقدية

يعاني الكثير مالأشخاصن الأشخاص المرضى أو ذوي الإعاقة من مشكلات مادية ويلزمهم مساعدات نقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة االيومية ، ومن أكثر تلك الفئات المريض أو العاجز، الذين يحتاجون إلى أموال تساعدهم في الحصول على شراء الأدوية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجون إليها، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا في كافة الأنحاء، وذلك للمساهمة في رفع معاناتهم المادية وحرصا منها على مساعدتهم لعيش حياة كريمة .

ويهتم بنك ناصر الاجتماعي بتلك الفئات كثيرا، ما يجعله يقدم لهم مساعدات نقدية باستمرار للمساهمة في رفع المعاناة عنهم ، وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " كيفية حصول المريض أو العاجز على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي .

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدة النقدية

يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول على مساعدات نقدية في حاجة شديدة للمساعدات النقدية.

أن يكون غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، ويعجز الدخل الخاص به عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.

يجب أن يتم إثبات صعوبة حالته المادية من خلال البحث الاجتماعي المقدم لبنك ناصر الاجتماعي .

ضعف الحالة الاجتماعية والحالة الصحية للأسرة.

يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض أو لديه عجز ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف عالية تفوق مقدرة الأسرة .

تقديم المستندات المطلوبة ومنها طلب للحصول على المساعدة النقدية من فرع بنك ناصر الاجتماعي الأقرب من محل سكن الراغب في الحصول على المساعدة.

يتم تقديم صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية، كما يتم الاطلاع على الأصل.

يتم تقديم أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

كما يتم تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز.

ومن الممكن أن يتم تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى، على أن يكون مرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية .