وزير الرياضة يهنئ الحمامي بلقب هونج كونج للاسكواش للمرة الثانية على التوالي

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة منتخب مصر للإسكواش هانيا الحمامي، وذلك بعد بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية علي التوالي.

وحققت بطلتنا هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا لقب البطولة بعد انسحاب منافستها الأمريكية أماندا صبحى في الشوط الأول من المباراة النهائية نتيجة الإصابة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.