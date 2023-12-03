الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير السياحة: افتتاح متحف إيمحتب بسقارة يساهم في تحسين التجربة السياحية

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن منطقة آثار سقارة من أهم المناطق الأثرية في مصر وتصويرها يعتبر أهم أولويات وزارة السياحة والآثار.

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وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير متحف ايمحتب بسفارة بتكلفة 48 مليون جنيه

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وزير السياحة: افتتاح ٢٥ الف غرفة فندقية خلال عام ٢٠٢٤

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة، أن متحف إيمحتب يحكي قصة مباديء المصري القديم، وايمحتب مهندس معماري في الأسرة الثالثة قبل الميلاد، والهدف من تطوير المتحف هو تحسين التجربة السياحية.

وأشار وزير السياحة، أن منطقة سقارة ضمن المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو، ولها أهمية بالنسبة للأجانب، حيث أن المجلس الأعلى للآثار يهتم بتطوير المناطق الأثرية.

ويعرض متحف إيمحتب أقدم مومياء مصرية قديمة لـ مرن رع ابن الملك زوسر، والذي تولى حكم البلاد بعد بيبي الأول بكر ولديه مرن رع وكان لا يزال صبيًّا، ومن المحتمل جدًّا أن بيبي تزوج من والدته في أواخر أيامه، ولقب هذا الفرعون محتي أم ساف، ومعناه الإله محتي حاميه.

ويعرض متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة أيضا عددا من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام، منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين، نتاج حفائر البعثات المصرية والأجنبية التي عملت في سقارة، أقدم مجموعة من أدوات الجراحة  في التاريخ، التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية بالإضافة إلى قاعة للتهيئة المرئية.

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