وزير السياحة والآثار يفتتح تطوير متحف ايمحتب بسفارة بتكلفة 48 مليون جنيه

افتتح منذ قليل احمد عيسى وزير السياحة والآثار تطوير متحف ايمحتب لمنطقة اثار سقارة بحضور الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار وشملت إضافة 6قاعات عرض إضافية تضم 70قطعة من آثار اكتشافات منطقة سقارة وبلغت تكلفة التطوير نحو 48مابون جنيه.

وأشار عيسي أن المجلس الاعلي للآثار نجح في تدبير ثلثي الانفاق معتمدا علي نفسه وتضاعف التمويل الذاتي خمس مرات ومتوقع تحقيق 6مليار جنيه دخلا إضافيا من ناتج اسعار تذاكر المناطق والمتاحف الأثرية تستخدمها في تحسين التجربة السياحية.

واضاف أن صاحب المتحف وهو امحتب مهندس وطبيب وفيلسوف وصاحب واول بناء حجري مكتمل جنائزي في التاريخ وأصبح اله في نهاية العصر البطلمي .

وقال مصطفى وزيري أن منطقة سقارة بدأت من عصور ما قبل التاريخ واسمها استمد من الالهةسوكر

واضاف عندنا 41نتحف منها لم يفتتح منها بعض المتاحف مثل الاتوني وأسوان والمتحف البحري ومتحف بورسعيد

وبعد متحف اي امحتب ويعني القائم في سلام صاحب اول بناء حجري عرفته البشرية هو هرم زوسر وتم عمله اله للطب والهندسة في اخر الأسرة 26.

المتحف افتتح في ابريل 2006وتكلف 17مليون واليوم يفتتح بمعامل ترميم وتهيئة مرئية وأنظمة مراقبة وإعادة تنظيم قاعات العرض المتحفي ولدينا 286قطعة وتكلف 48مليون وتم زيادة العرض المتحفي مثل خبيية الحيوانات المحنطة والخشب وعرض 70فكعة داخل 6فتارين تحكي تاريخ سقارة ...الوزير طلب تحديث طريقة العرض والخدمات لتحسين التجربة السياحية، وإضافة منفذ للسياحة في سقارة وما يميزه..فيه اقدم مؤمياء ملكية مري رع اقدم ملوك الأسرة السادسة .

أقدم واول ادوات جراحة عرفها العالم نهاية الأسرة الخامسة 4400سنة .

مومياوات حيوانية نادرة مثل النسناس .شبل الاسد .الفط ..وحيوان النمس تم اختيارها بعناية فائقة