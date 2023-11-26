وزير السياحة: افتتاح ٢٥ الف غرفة فندقية خلال عام ٢٠٢٤



صرح أحمد عيسى، وزير السياحة والاثار ان هناك خطة لافتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 تضاف للطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لمصر.

واكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مع محررى الملف السياحى ان معدلات الحجز السياحي في مصر خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بـ"الجيدة"، مشيرًا إلى زيادة مقاعد الطيران الوافد لمصر 30%.

كشف وزير السياحة ، عن الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووجة عيسى الدعوة لجميع السائحين والمصريين لزيارة المتحف المصرى الكبير وخوض تجربة معرض توت عنخ آمون التفاعلي والذي تم افتتاحه قبل أيام.