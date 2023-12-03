أسعار السمك اليوم الأحد بـ سوق العبور للجملة

واصلت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك وسوق العبور للجملة، استقرارها، وسجل سعر السمك الدنيس نحو 150 جنيهًا للكيلو، سجل سعر السمك البوري "2" مابين 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

ورغم هذا الاستقرار إلا أنها في أحيان كثيرة ترتفع بشكل مفاجئ، وترجع على أسباب ارتفاع أسعار بعض الأسماك خلال الفترة الحالية، إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض بالأسواق، بحسب تصريحات بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس السابقة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي الوفد ونشرها لحظة بلحظة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

الاسماك

سعر السمك البلطي "1" من 61 : 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 50 : 58 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 85 : 105 جنيهات للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 65 : 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 65 : 105 جنيهات للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 250 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة خليجي من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 65 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 65 : 110 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 185 : 295 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 200 : 320 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك الحدادي من 10 : 20 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 55 : 71 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 39 : 47 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 70 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 55 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 85 : 195 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 50 : 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 50 : 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 70 : 130 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 70 : 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك باغة 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 65 : 85 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "الجامبو" من 450 : 490 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 320 : 400 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 210 : 310 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 105 : 195 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.