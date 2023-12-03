الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عقوبة اختراق الصمت الانتخابي

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

عقوبة اختراق الصمت الانتخابي.. من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة المصرية أيام و10 و11 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه، حيث بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد صباح الجمعة التصويت في انتخابات الرئاسة والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

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 اختراق الصمت الانتخابى

وفتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين، وفي السياق حدد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة لجريمة اختراق الصمت الانتخابى، حيث وفقًا للمادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.

الدعاية الانتخابية 

وفي سياق القانون تحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواعيد الدعاية الانتخابية.

موعد انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و12 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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