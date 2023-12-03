أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المحلية

كشف الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر، ومنها البصل.

النظرية العنكبوتية

أوضح عبد المحسن أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في مصر هو النظرية العنكبوتية، وهي ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في موسم معين، ثم انخفاضها بشكل كبير في الموسم التالي.

ويحدث ذلك عندما يتوقع التجار ارتفاع أسعار السلع في موسم معين، فيقومون بشراء كميات كبيرة منها بأسعار مرتفعة، ثم تخزينها وطرحها بأسعار أعلى في السوق في الموسم التالي.

الفواصل العروية

وأضاف عبد المحسن أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل في مصر إلى الفواصل العروية، وهي الفترات الزمنية بين موسمي زراعة المحاصيل.

ففي حالة البصل، يتم حصاد المحصول في مصر خلال فصل الصيف، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد في فصل الشتاء.

وخلال الفواصل العروية، تقل كمية المعروض من البصل في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

العوامل الخارجية

وقال عبد المحسن إن تساهم العوامل الخارجية، مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعيات نقص الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

ففي حالة الأزمة الروسية-الأوكرانية، فقد أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الخام الأخرى المستخدمة في الزراعة.

استحواذ التجار

وأخيرًا، يساهم استحواذ التجار على جزء كبير من محصول البصل في ارتفاع الأسعار، حيث يقوم التجار بشراء محصول البصل من المزارعين بأسعار مرتفعة، ثم تخزينه وطرحه بأسعار أعلى في السوق.

وأوضح عبد المحسن أن قرار الحكومة بمنع تصدير البصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم المعروض بالسوق و ضخ الكميات المخزنة لدى التجار، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

توقعات بانخفاض الأسعار

وتوقع عبد المحسن أن يبدأ سعر البصل في الانخفاض تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة حجم المعروض بالسوق.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من البصل، لتوفير احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات.