الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة تتفقد زراعات محصول القمح بسوهاج

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للتعاون بقيادة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالوزارة ومديري عام التوجيه والمتابعة يرافقهم الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزاره الزراعة بمحافظة سوهاج زراعات القمح بزمام الجمعية الزراعية بالروافع وجمعية ونينة الغربية التابعين لإدارة مركز سوهاج الزراعية اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري خلال جولتهم الميدانية بنطاق المحافظة .



جاءت الزيارة طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبتكليف من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بضرورة المتابعة المستمره خاصة بمحافظات صعيد مصر والمرور على زراعات القمح المحصول الإستراتيجي لمصر وأهمية التوعية المستمرة للفلاحين على إستخدام تقاوي عالية الجودة وفقا للسياسة الصنفية المعتمدة من الوزارة والتى تقوم بانتاجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وكذلك متابعة توزيع الأسمدة من خلال المنظومه والتوعية لتطهير المراوي والمصارف الخاصة .



وجرى تفقد عدد من حقول القمح والتى تم زراعتها مبكرا فى بداية الموسم والتأكد من إرتفاع نسبة الإنبات وانتظام عملية الزراعة للأراضي الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة سوهاج والوصول إلى المستهدف من المساحة المحصولية للقمح على مستوى المحافظة.

وتم الإنتقال إلى مقر جمعية ونينة الغربية للتأكد من توافر الاسمدة والعمل على توزيعها على المزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح لاضافتها كسماد للمحصول لزيادة الإنتاجية من محصول القمح وتخفيف العبء عن كاهل الفلاح من خلال تقديم السماد المدعم له.