بعد ارتفاع الكرتونة لـ118 جنيها.. الجهود الحكومية لزيادة إنتاج البيض وتخفيض أسعاره

ارتفعت أسعار البيض في المزرعة بنحو 3 جنيهات خلال الأيام الماضية، لتصل إلى 115 إلى 118 جنيها للطبق، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وأوضح السيد أن ارتفاع أسعار البيض جاء نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف، والتي تعد أحد أهم مدخلات إنتاج البيض.

إدراج صناعة الدواجن

وفي سياق متصل، دعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

تحتل مصر المرتبة 13 بين أكبر منتجي البيض في العالم، حيث تنتج حوالي 14 مليار بيضة سنويًا. ويساهم إنتاج البيض بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل للمزارعين والعمال، ويساهم في توفير الغذاء للسكان.

تتمتع صناعة البيض في مصر بإمكانيات كبيرة للنمو، وذلك بفضل الدعم الحكومي والظروف المناخية المناسبة، ومع ذلك، تواجه الصناعة عددًا من التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات.

العوامل المساهمة في إنتاج البيض

يساهم عدد من العوامل في إنتاج البيض في مصر، منها:

المناخ الدافئ والمعتدل الذي يوفر الظروف المناسبة لتربية الدواجن.

الثروة الحيوانية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك الدجاج.

الدعم الحكومي للمزارعين، بما في ذلك القروض والحوافز.

التحديات التي تواجه إنتاج البيض في مصر

كما تواجه صناعة البيض في مصر عددًا من التحديات، منها:

ارتفاع أسعار الأعلاف، والتي تعد أحد أهم مدخلات إنتاج البيض.

تعرض الدواجن للأمراض والأوبئة.

الممارسات الزراعية غير السليمة.

الجهود الحكومية لزيادة إنتاج البيض

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج البيض من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

تقديم الدعم الحكومي للمزارعين، بما في ذلك القروض والحوافز.

تطوير صناعة الدواجن من خلال توفير التدريب والدعم الفني للمزارعين.

تعزيز تسويق منتجات الدواجن، بما في ذلك البيض.

توقعات المستقبل

ويتوقع خبراء متخصصون في قطاع الزراعة أن يستمر إنتاج البيض في مصر في الزيادة في السنوات القادمة، وذلك نتيجة للجهود الحكومية والنمو الاقتصادي.