السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية.. أخطاء تبطل صوتك الانتخابي

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية، الحدث الأول والأهم على الساحة المصرية في الوقت الحالي، إذ بدأت عملية الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أمس الجمعة للمصريين بالخارج وتستمر حتى غدًا الأحد، على أن تبدأ في الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن الممكن أن يمارس الناخب أثناء الإدلاء بصوته أية أخطاء تُبطل صوته الانتخابي، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، الأخطاء التي تفسد التصويت.

أخطاء تبطل الصوت الانتخابي

كتابة أية عبارات في ورقة الانتخاب.

وضع علامة (صح) أمام أكثر من مرشح.

وضع علامة (صح) في مكان مخالف لخانة التصويت.

وضع أي علامة مخالفة غير (صح).

ترك بطاقة الانتخاب فارغة تمامًا.

استخدام القلم الرصاص في التصويت، وذلك لأنه يمكن مسحه والتلاعب في التصويت.

كتابة الناخب اسمه في بطاقة التصويت.

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