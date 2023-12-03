الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد من أرض المزرعة وللمستهلك

الدواجن
الدواجن

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الأحد من بورصة الدواجن الرئيسية ولتاجر التجزئة والجملة، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 60 جنيهًا في أرض المزرعة.

 

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 60 جنيهًا و109 جنيهات.

 

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

 

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 60 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، صباح اليوم الأحد، في الأسواق المصرية للجملة والمستهلك، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الدواجن اليوم الأحد من أرض المزرعة

الدواجن

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 73 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 54.5 جنيه عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 40 جنيهًا عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 66 جنيهًا، عمر 15 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 56 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 51 جنيهًا عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 52 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 125 جنيهًا.

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