الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي 2023.. يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2023، للنظر في سعر الفائدة، بعدما أقرت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة 5 مرات، وذلك في 2 من نوفمبر 2023، والذي كان سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

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 البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري في الاجتماع سالف الذكر، تثبيت أسعار الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارها الأخير في 2023 بشأن سعر الفائدة، في  يوم 21 ديسمبر 2023، لتحديد مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، والنظر في الموقف من أسعار الفائدة على الإيداع، والاقتراض، لهذا العام.

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