ماكرون يقدم تعازيه إلى عائلة ضحية الهجوم بسكين وسط باريس

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعازيه إلى عائلة السائح الألماني ضحية الهجوم بسكين، الذي وقع الليلة الماضية قرب "برج إيفل"، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب ماكرون - على حسابه على منصة "إكس"- "أقدم خالص التعازي لعائلة وأقارب المواطن الألماني الذي توفى خلال الهجوم الإرهابي، الذي وقع في باريس"، معبرا عن تعاطفه مع المصابين.. ووجه بالشكر إلى أفراد الأمن الذين قاموا بالقبض على المشتبه به.

وقُتل سائح ألماني وأصيب شخصان اثنان آخران في ساعة متأخرة ليلة أمس السبت جراء هجوم بسكين ومطرقة قرب برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أفادت السلطات الأمنية، التي أكدت إلقاء القبض على المشبه به.

وحسب نفس المصدر، فإن المهاجم المفترض فرنسي معروف بتطرفه ويعاني اضطرابات نفسية، مضيفا أن تحقيقا بتهم اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بمشروع إرهابي وارتباط بجماعة إرهابية إجرامية فتح.

وطعن المشتبه به، ويدعى أرمان راجابور مياندواب وهو فرنسي وُلد عام 1997 لأبوَين إيرانيَين، حتى الموت رجلا ألمانيا من مواليد عام 1999 وأصاب اثنان آخران بمطرقة على بُعد بضع مئات الأمتار من برج إيفل.

بدوره.. ذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية، أن المشتبه به اعتُقل ووُضع رهن التحقيق في القضية.

من جانبه.. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن المشتبه به (26 عاما) كان قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016؛ لرغبته في تنفيذ هجوم آخر.. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الداخلي كانت قد اعتقلته في ذلك الوقت قبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك الهجوم.. وتابع أن القتيل سائح ألماني، وأن المصابَين هما فرنسي في الستين من عمره وسائح أجنبي لم تحدد جنسيته وقد أصيب بمطرقة.

في السياق.. قال مصدر أمني، إن المحققين سيبحثون في السجل الطبي لمنفذ الهجوم.