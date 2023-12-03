"أسرة" يواصل فعاليات الدورة التدريبية لصيادلة القطاع الخاص باسيوط

يواصل برنامج أسره نجاح نشاطه في التوعية لموظفي الصيدليات حول موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والرد على الشائعات التي تؤثر علي نسبة المترددات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة. وذلك من خلال أساتذة من كلية الطب وكلية التمريض بجامعة أسيوط وبحضور د.هالة عبد المعطي مدير اداره القطاع الأهلي والخاص بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزاره الصحة والسكان‘ وا.د طارق هلال مدير أنشطة القطاع الطبي الخاص بهيئة "اسأل استشير". و د.سمية عنتر المدير الفني لمكتب هيئة الباثفيندر بأسيوط، ود.هناء عادل مسئول التدريب باسأل استشير.

وقد اعرب المشاركون من موظفي الصيدليات عن استفادتهم الكبيرة من هذه الندوات والتي غيرت كثيرا من المعلومات المغلوطه حول بعض وسائل تنظيم الأسرة. وطالبوا القائمين على تنفيذ البرنامج مزيدا من عمل تلك الندوات للمساهمة في رفع قدراتهم العملية.

وأفادت د.هالة عبد المعطي أن البرنامج يقوم بأنشطة كثيرة جنبا إلى جنب مع ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات تثقيفية وتوعوية من خلال الرائدات الريفيات المدربات علي ذلك هذا بخلاف توفير وسائل تنظيم الأسره بأنواعها المختلفة في جميع الوحدات والمراكز التابعة لوزاره الصحة.

كما تم العرض من د.سمية عنتر لبرنامج أسره وهو برنامج يتم تنفيذه بواسطة هيئة الباثفيندر الدوليه وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع العديد من الشركاء وتعتبر أسال استشير من الشركاء أحد الشركاء الفاعلين والتي تنفذ أنشطة القطاع الخاص بالبرنامج.