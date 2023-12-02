الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بركات: الأهلي كان يستطيع الفوز على يانج أفريكانز بنتيجة كبيرة

محمد بركات لاعب الأهلي
محمد بركات لاعب الأهلي السابق

أكد الإعلامي محمد بركات، أن الأهلي كان يستطيع الفوز على يانج أفريكانز بنتيجة كبيرة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي كان يستطيع اليوم تسجيل عدد وافر من الأهداف في مواجهة يانج أفريكانز، ونتيجة اليوم لا تعبر عن أداء الفريق الذي أضاع العديد من الفرص".

وتابع: "نحن غير معتادين على استقبال الأهلي لأهداف في أوقات متأخرة من عمر المباراة، خاصة بالطريقة التي سجل بها الفريق التنزاني الهدف، في غفلة من دفاع الأهلي".

وأتم: "نتيجة اليوم هي إيجابية بالنسبة للأهلي، ولكن بالنظر إلى سير المباراة، فالفريق الأحمر كان يستحق الفوز والحصول على الـ3 نقاط".

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

سقط الأهلي في فخ التعادل على يد يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.

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