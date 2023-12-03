حالة واحدة لإجازة التصويت بدون بطاقة الرقم القومي

انطلقت ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريون بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرًا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب.

في هذا السياق طرح المواطنين عدد من الأسئلة تخص آليات الاقتراع بالإنتخابات الرئاسية 2024 ، وعن جواز الانتخابات في ظروف معينة من عدمه.

الانتخاب ببطاقة الرقم القومي

في هذا السياق ردت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المواطنين، والذي تضمن إمكانية التصويت دون استخراج بطاقة رقم قومي.

وأجابت الهيئة أنه لا يجوز التصويت لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي، إلا في حالة استخراج جواز سفر يتضمن الرقم القومي للمواطن الراغب في التصويت.

كما تساءل عدد من المواطنين عن إمكانية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، من عدمه حال انتهاء مدة سريان بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

بطاقة سارية أم لا

فأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات له، أنه بالنسبة لبطاقات الرقم القومى غير السارية، فنحن نطبق القانون، والقانون لم يتحدث بشأن مسألة سريان البطاقة من عدمه، بينما تحدث عن مسألة سريان جواز السفر، وبالتالى أى بطاقة رقم قومى يحق لمن يحملها أن يتقدم لمباشرة الحقوق السياسية، حتى لو كانت منتهية.

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويُشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل جمهورية مصر العربية أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023 وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024 خارج جمهورية مصر العربية، وبداخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024.