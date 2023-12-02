السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: التصويت في الانتخابات أمانة ترسم مستقبل الوطن

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة أبرزها: "عبدالسند يمامة: التصويت في الانتخابات أمانة ترسم مستقبل الوطن".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ عبدالسند يمامة: الإصلاح التشريعي ضرورة.. ولا إصلاح إلا بالتعليم.

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: كارثة انهيار الهدنة.

ــ رئيس الوفد: لا بد من عودة اختصاص التشريع لمجلس النواب.

ــ غزة في عيون الوفد ويجب وقف المجازر الإسرائيلية فورًا. 

ــ المصريون في الخارج يسطرون ملحمة وطنية.

ــ مصر تدين انهيار الهدنة في غزة.

ــ احتفالات واسعة أمام لجان التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

ــ طوفان الغضب الشعبي يطالب بوقف الحرب.

ــ إسرائيل تقصف غزة بقنابل أمريكا الذكية.

 

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