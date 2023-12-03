استعدادات كنيسة العذراء بالنزهة للاحتفال بـ"عشية القديس فيلوباتير"

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة النزهه الجديدة، غدًا الإثنين، للاحتفال بعشية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية، في عشية الشهيد وإقامة طقوس التمجيد والتسبحة والعشيرة بحضور أبناء الكنيسة في مصر الجديدة.

يأتي هذا القاء بالتزامن مع احتفال الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية هذه الفترة بمناسبة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.