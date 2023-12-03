الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعدادات كنيسة العذراء بالنزهة للاحتفال بـ"عشية القديس فيلوباتير"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة النزهه الجديدة، غدًا الإثنين، للاحتفال بعشية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

 

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البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة الملاك البحري الليلة

يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية، في عشية الشهيد وإقامة طقوس التمجيد والتسبحة والعشيرة بحضور أبناء الكنيسة في مصر الجديدة.

يأتي هذا القاء بالتزامن مع احتفال الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  هذه الفترة بمناسبة صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص  الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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