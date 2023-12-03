استقرار أسعار الذهب في الأردن صباح اليوم الأحد بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية في أسواق الأردن اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار جرام الذهب في الأسواق الأردنية للذهب بكافة عياراته مقارنة بسعر جرام الذهب في الأردن امس السبت في نفس تلك الأسواق.

وترى النقابة العامة لأصحاب محلات المجوهرات والصاغة والذهب في الأردن اليوم بأن الذهب المستقر الآن متوقع له الزيادة اليوم بعد ساعات وذلك تأثرا بإعادة فتح البورصات العالمية والتداول على الذهب ببدء فتح تلك البورصات الأحد مما يعزز من فرص ارتفاع أسهم الذهب بعد تصريحات محافظ البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول حول طموحات الفيدرالي الأمريكي أنه بحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم إلى 2%، مما يعزز من التسارع إلى الذهب كملاذ آمن وبالتالى يؤدى زيادة الطلب عليه إلى رفع أسعار الذهب في البورصات العالمية .

وتشير النقابة العامة لأصحاب محلات المجوهرات والصاغة في الأردن إلى أن أسعار الذهب مازالت حتى تاريخه ثابتة ومستقرة في أسواق الأردن للذهب ولم تتغير، ونحن نقدم لكم تلك الأسعار بحسب اعلانها من النقابة العامة لأصحاب محلات المجوهرات والصاغةى الأردنى اليوم بسعر الجرام بالدينار الأردنى ومايقابله من الدولار الأمرسيكى :

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب بمختلف أنواعه في الاردن اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المتعلقة باسعار السلع لاسيما المشغولات الذهبية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

الذهب

أسعار الذهب اليوم الاحد في الاردن

اسعار الذهب عيار 24 47.24 دينار $66.62

سعر الذهب عيار 22 43.30 دينار $61.07

اسعار الذهب عيار 21 41.33 دينار $58.30

اسعار الذهب عيار 18 35.43 دينار $49.97

سعر الذهب عيار 14 27.55 دينار $38.86

سعر الذهب عيار 12 23.62 دينار $33.31

اسعار أوقية الذهب 1،469 دينار $2,072

اسعار جنيه الذهب 330.66 دينار $466.38

اسعار كيلو الذهب 47،236 دينار $66,624

سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الأحد بعد أن سجلت الجمعة ارتفاعا بشكل قوي خلال تعاملات الجمعة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب مستوى 2076 دولار للأوقية مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي بفعل تزايد رهانات عدم رفع الفائدة الأمريكية، وذلك بعد أن نجحت في إضافة أكثر من 30 دولار للأوقية .

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفعت عقود الذهب الاَجلة تسليم ديسمبر بنحو 33.20 دولار أو بنسبة 1.68% لتصل إلى 2071 دولار، كما ارتفعت العقود الفورية بنحو 35 دولارا للأوقية أو بنسبة 1.70% ويتم تداولها حاليا قرب مستوى 2.070 دولار للأوقية.

تضرر الدولار الأمريكى وهبوطه بسبب تصريحات محافظ البنك الفيدرالى الأمريكى

ولقد تضرر الدولار الأمريكي بوضوح فور تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مساء الجمعة، والتي أكد فيها على أن سعر الفائدة الأمريكية بشكل جيد في المنطقة المقيدة حاليا، وأن الفيدرالي الأمريكي حقق تقدما كبيرا في خفض التضخم، مضيفا بأنه يرحب بانخفاض التضخم والذي أظهرته البيانات الأخيرة، ولكن الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم إلى 2%، وهذه التصريحات عززت توقعات الأسواق حيال توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، وهو ما عزز قوة الذهب وأضعف الطلب على الدولار.