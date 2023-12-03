رئيس قوص يوجه بتوفير كافة أوجه الدعم استعدادًا للانتخابات الرئاسية

كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، رؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز، وجميع الجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية وبضرورة المتابعة الميدانية والرصد والمرور على كافة اللجان الانتخابية، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وشدد الدكتور قدري الشعيني، علي ضرورة متابعة الحالة العامة لشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، من حيث الإنارة ومستوي نظافتها، وكذلك رفع أي إشغالات بالمحيط الخارجي لها، مؤكدًا علي ضرورة الانتهاء بشكل كامل من تجهيز مقرات المبيت الخاصة بقوات التأمين، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية المناسبة، وتوفير عدد من المقاعد والمظلات والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بأماكن وساحات انتظار بكل المقرات الانتخابية.