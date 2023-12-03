سلامة الغذاء يشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

شَّن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 56 حملة تفتيشية موسعة على 481 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن زبيب منتهي الصلاحية، نصف طن عسل أسود وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا بالإضافة إلى 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (لحوم مصنعة، ملح، عصائر).

يأتى في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 9 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتنفيذ 10 قرارات نيابة، وتحرير 9 محاضر ضبط ونقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.

كما تم تحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (منتجات ألبان، مخبوزات، حلوى، توابل، لحوم مصنعة) تقدر كميتها بـ 40 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 261 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 14 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 134 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 348 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، خلطات توابل، عصائر) بإجمالي وزن 54 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وتم المرور على 3 منشآت غذائية، أسفرت عن التحفظ على 3 طن مواد مجهولة المصدر (نشا، جلوكوز، طحينة، زيت حار) وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 229 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية ( بسطرمة، منتجات لحوم، مقرمشات، عصائر، سمسم، صلصة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 320 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، مياه غازية، مخللات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 15 كجم لحوم.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 35 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 47 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 35 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير محضر إعدام 120 كيلو أسماك، فسيخ وسردين.