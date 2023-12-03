كنيسة العذراء تحتضن أنشطة الأقباط في صوم الميلاد

احتضنت كنيسة السيدة العذراء مريم مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة مسرة، اليوم الاحد، فعاليات ومراسم الأنشطة الروحية بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد.

تتخلل اللقاء الطقوس الارثوذكسيه المتمثلة رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.

من المقرر أن تستمر هذه الأنشطة فترة الصوم الذي ينتهي باحتفال العيد في يناير المقبل وخلال تلك الفترة تقيم الكنائس المصرية هذه الأنشطة بصورة منتظمة حتى تتمكن من ترسيخ مبادئ الكتاب المقدس في نفوس أبناء الأجيال المتعاقبة.

بدأت جميع الإيبارشيات المصرية صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

كانت تلك الفعاليات عقب وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.