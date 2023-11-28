الكنيسة الإنجيلية تستعد لبدء لقاء "معا نحو السلام"..شاهد

تستعد الكنيسة القبطية الإنجيلية، لبدء فعاليات مؤتمر "معا نحو المستقبل المشاركة والعمل"، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

تستهل اللقاء الدكتورة سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ويترأس الفعاليات الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي حمدي رزق.

تدتحؤص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.