وزير الشباب والرياضة يهنئ سيف عيسى بالميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى بمانشستر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، البطل الأوليمبي سيف عيسي، بعد فوزه بالميدالية الفضية العالمية لبطولة نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وكان سيف عيسى قد تأهل إلى الأولمبياد بعد الميدالية الفضية التى أحرزها ببطولة أفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بكوت ديفوار الشهر الماضى، ويتأهل بالتصنيف الأولمبى لدورة الألعاب الأولمبية باريس كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.