الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

حكم الرقية الشرعية للمسلم

دعاء
دعاء

حكم الرُّقية الشرعية جائزة بشرط أن تكون بالقرآن الكريم، أو بالسنة النبوية، أو بأسماء الله الحسنى وصفاته، أو بالدعاء الشرعيّ، مع التوكّل على الله، والأخذ بالأسباب، والاعتقاد بأنّ الله وحده الضَّار والنافع. قال عليه السلام: (لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْكٌ)، وقبل البدء في الرُّقية الشرعية لا بد من: التوبة من الآثام والذنوب.

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أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ .. أدعية الرقية الشرعية

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حكم الرقية الشرعية بناءً على نوعها وحقيقتها

 مراقبة الله والحرص على الطاعات وأداء الصلاة في وقتها. التوكّل على الله والاعتماد عليه والاعتقاد الجازم بأنّ القرآن شفاءٌ ورحمةٌ مع استحضار نيّة الاستشفاء وتدبّر معاني القرآن. المواظبة على قراءة الرُّقية وعدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان في إضعاف الهمة عن إكمالها.


 

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الجريدة الورقية