الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مشاركة قوية للجالية المصرية في بولندا بانتخابات الرئاسة المصرية في الخارج.. صور

المصريين في بولندا
المصريين في بولندا


شارك البيت المصري في بولندا خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية في عملية الاقتراع، حيث حرص البيت المصري على حشد عدد كبير من المصريين المقيمين في بولندا للمشاركة في العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين وإعطاء أداء واجبهم الانتخابي الذي منحه لهم الدستور.

وقد نجح بالفعل مجلس إدارة البيت المصري في بولندا بقيادة خالد هجرس ومحمد درويش ومحمد الجندي - ومجموعة من المتطوعين في تنظيم عملية التجمع للمصريين المتواجدين في بولندا وتوافدهم على السفارة المصرية في وارسو، حيث شهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع توافد ملحوظ للجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وكانت السفارة المصرية في بولندا على استعداد تام لاستقبال أبناء الجالية المصرية وتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين وتم استقبال الناخبين بالأعلام المصرية والشعارات.

ومازالت الجماهير تتوافد على السفارة للإدلاء بأصواتهم ومازال هناك غدا الاحد للتصويت في الانتخابات خارج مصر حيث تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر من الساعة التاسعة صباحا و حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحرص السفير المصري حاتم تاج الدين- سفير مصر في بولندا والسيد القنصل محمد فرير – قنصل مصر في بولندا على مشاركة المصريين فرحتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الترحيب الحار بالناخبين وأخذ الصور التذكارية معهم لتتحول العملية الانتخابية  في وارسو الي عرس يشيد به جميع المصريين المقيمين في بولندا.
 

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