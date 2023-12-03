أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) فى بداية التعاملات اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2800 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2800 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3200 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2933 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2400 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1866 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1600 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1200 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2073 دولارًا للأوقية.