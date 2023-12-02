السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) فى التعاملات المسائية، اليوم السبت 2 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2800 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2800 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3200 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2933 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2400 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1866 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1600 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1200 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2073 دولارًا للأوقية. 

 

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

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عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

 أسعار الذهب في السعودية 

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 218.48 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 249.69 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 228.88  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 187.27  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.65 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,766.25  ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,770.00  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 274.66 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 655.44 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,298.40 ريال سعودي.

 

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