كيفية العثور على كلمات ذات إمكانات عالية لتحسين محركات البحث

الكلمات الرئيسية ذات الإمكانات العالية هي عبارات تجلب حركة المرور ذات الصلة إلى موقع الويب الخاص بك وتؤدي إلى تحقيق الإيرادات. على الرغم من أن أدوات Google Keyword Planner وSEO مفيدة، إلا أنها تركز على حجم البحث والهدف منه، وليس بالضرورة على الإيرادات.

للعثور على الكلمات الرئيسية التي تؤدي فعليًا إلى المبيعات، من المهم استكشاف مصادر أخرى تجمع بين حركة مرور موقع الويب والتحويلات الفعلية.

دعونا نلقي نظرة على التحويلات التي يجب أخذها في الاعتبار ثم نستكشف المكان الذي يمكنك من خلاله اكتشاف الكلمات الرئيسية ذات إمكانية التحويل العالية والمصممة خصيصًا لنشاطك التجاري، سواء كنت ناشرًا أو علامة تجارية B2B أو بائعًا للمنتجات الاستهلاكية.

الكلمات الرئيسية الموجهة نحو التحويلات

تتضمن التحويلات الخاصة بـ SEO ما يلي:

المبيعات

اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

ارتفاع مرات مشاهدة الصفحة يؤدي إلى زيادة إيرادات التكلفة لكل ألف ظهور

تنزيلات التطبيقات والكتب الإلكترونية أو المعلومات

الاتصالات الهاتفية

جلسات الدردشة الحية

التجارب الحرة

إذا قمت بإضافة شخص ما إلى قائمة بريدك الإلكتروني لأنك قدمت الحلول، فيمكنك إعادته إلى التسوق بمجرد أن يصبح جاهزًا. وأثناء قيامهم بالاشتراك، يمكنك السؤال عن الاهتمامات.

إذا كنت تبيع مستلزمات البستنة، فاكتشف ما إذا كان عملاؤك مهتمين بالأدوات والبستنة الداخلية أو الخارجية، وما إذا كانوا يفضلون زراعة الخضروات أو الزهور أو العصارة. إن معرفة ذلك يساعدك على تصميم تسويقك بما يتناسب مع اهتماماتهم.

إذا قمت بتتبع مقاييس دورة حياة العميل، يمكنك أن ترى أن تحسين محركات البحث قد جذبهم في البداية، وكان البريد الإلكتروني هو ما أقنعهم بإجراء عملية شراء. يعمل هذا الأسلوب أيضًا مع التحويلات غير المباشرة الأخرى، مثل تلك الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) أو محتوى المدونة.

وهذا ما يقودنا إلى العثور على هذه العبارات عالية التحويل. انظر إلى الأدوات وموفري البيانات غير المتخصصين في تحسين محركات البحث أولاً.

عناوين URL المرجعية

نرى جميعًا الروابط الخلفية لحركة المرور التي نحصل عليها بشكل طبيعي، وتلك التي أنشأناها، وما ترسله لنا الشركات التابعة لنا. وتقوم شركاتنا بتتبع التحويلات منها. إذا لم تكن كذلك، فابدأ اليوم مع اتباع جميع قوانين التتبع.

إذا كانت عناوين URL المرجعية هذه تحتوي على حركة مرور يتم تحويلها، فلا يوجد سبب يمنعك من محاولة تكرارها والتغلب عليها في لعبتها الخاصة.

تعلن شركات الإعلام عن محتواها الخاص وتجذب الزيارات إلى مقالاتها عالية التحويل حتى تتمكن من كسب المال. لا يمكنك تقليد ذلك من خلال تحسين محركات البحث، ولكن يمكنك الإعلان على تلك الصفحات.

خذ عنوان URL المرجعي وقم بتوصيله بأداة بحث تحسين محركات البحث (SEO) المفضلة لديك. ستحصل على قائمة بالكلمات الرئيسية والعبارات التي تظهر بها. الآن، قم بتجميع الأسباب الأكثر تشابهًا مع أسباب حصولك على المبيعات. في بعض الأحيان سترى حجم بحث صفرًا، ولكن خمن ماذا، يوجد بالفعل حجم بحث.

نصيحة: تحقق من ملف تعريف الارتباط الخلفي، وإذا أمكن، المشاركات الاجتماعية. إذا لم تكن هناك حركة مرور لتحسين محركات البحث، فيجب أن تأتي حركة المرور من مكان آخر ويتم تحويلها. يتيح لك إنشاء محتوى أفضل وتجربة مستخدم أفضل الحصول على كل الزيارات مقابل الإحالة.

استطلاعات العملاء

متى كانت آخر مرة قمت فيها باستبيان عملائك؟ إذا لم تطلب من خدمة العملاء وفرق العلاقات العامة أو العلامات التجارية الحصول على البيانات، أو لم تطلب ذلك، فإنك تفوت فرصة الحصول على منجم ذهب.

تتيح لك استطلاعات العملاء معرفة الحلول التي يحتاجها الأشخاص الذين يكسبونك المال وما الذي يهتمون به.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب طرحها وكيف يمكن أن تساعدك في العثور على الكلمات الرئيسية عالية النية لتحسين محركات البحث.

ما الذي لم يحله منتجنا؟

إذا أخبرك العملاء بما يحتاجون إليه، وقمت بتلبية هذه الاحتياجات، فيمكنك إنشاء منشورات مدونة وتحديث معلومات المنتج وتشغيل الإعلانات للوصول إلى الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الحلول.

إذا لم تكن قد عرضت هذا الحل من قبل والآن تفعله، فهناك فرصة جيدة لأن الأشخاص الذين يبحثون عنه بنشاط سيكونون أكثر عرضة لشرائه.

تعمق أكثر: كيفية تحويل استطلاعات الرأي والاستطلاعات إلى محتوى رائع

ماذا تفعل من أجل المتعة؟

من خلال معرفة اهتمامات الشخص ورؤية أن نسبة كبيرة من جمهورك لديهم نفس الاهتمامات، يمكنك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء مسار تحويل منفصل للمحتوى. فقط تأكد من أن المحتوى ذو صلة موضوعيًا بمنتجاتك أو خدماتك، وإلا فقد تضر أكثر مما تنفع.

إذا لم تكن المواضيع ذات صلة، ولكن هناك شيء يمكنك الكتابة عنه، فأنشئ كيانًا جديدًا مثل مدونة بها منتدى/مجتمع (بمجرد انطلاق المدونة) واستخدمه لإنشاء عملاء محتملين.

الآن، يمكنك التغلب على الأماكن التي يذهبون إليها للمشاركة من أجل المتعة وإعادة تسويق علامتك التجارية الرئيسية من خلال الدفع بالنقرة (PPC) لإحضارهم إلى موقع التحويل الخاص بك لتحقيق الإيرادات.

ما هي المواقع التي تزورها للمتعة أو لمواكبة التطورات؟

حتى لو قالوا مواقع الوسائط الجماهيرية التي تحتوي على مليون فئة، فإن هذا لا يزال مفيدًا للبحث عن الكلمات الرئيسية.

من الموضوعات الدائمة التي تغطيها هذه المواقع وابدأ في تطوير إستراتيجية المحتوى طالما ظلت الموضوعات ذات صلة بعروضك وموضوعاتك الأساسية.

الإعلان: ابحث عن مكان تواجدهم على هذه المواقع واعرض إعلانات حول موضوعات ذات صلة بعلامتك التجارية ومع وضع التركيبة السكانية لجمهورك في الاعتبار. إذا كان بإمكانك تتبع عنوان URL المرجعي، فاطلع على المواضيع والكلمات الرئيسية التي تظهر لها الصفحة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير المزيد من بيانات الكلمات الرئيسية لك.

بيانات قدرة شرائية

لقد تركت هذا للأخير لأنه يتضمن الاستراتيجيات التي ناقشناها سابقًا. بدلاً من السؤال فقط عن الكلمات الرئيسية التي يستخدمها فريق الدفع لكل نقرة (نظرًا لأنه لا ينبغي عليهم الإنفاق على حركة المرور غير المنتجة)، استفسر أيضًا عن مكان عرض الإعلانات.

يسمح لك برنامج إعلانات Google والأنظمة الأساسية المشابهة بالتحقق من مكان ظهور إعلاناتك، مثل مقاطع الفيديو ومواقع الويب على YouTube. إذا كنت تحصل على عدد لا بأس به من التحويلات، فانظر إلى المواضيع التي جلبت تلك التحويلات إلى موقعك.

يمكن أن تكون مقاطع فيديو YouTube بمثابة منجم ذهب لأفكار المقالات والكلمات الرئيسية. إذا كانت مقاطع الفيديو تحتوي على فصول، فكر في إنشاء سلسلة من المحتوى حول كل فصل. إذا عرضوا ميزة يمكن أن تؤدي إلى تحويل، فتحقق مما إذا كانت هذه الميزة مشمولة في صفحة منتجك أو خدمتك.

عندما تحصل على قائمة عناوين URL المرجعية التي أدت إلى تحويلات XYZ على الأقل، استخدم استراتيجية البحث من القسم الأول.

العثور على كلمات رئيسية عالية التحويل خارج أدوات تحسين محركات البحث

لا تبدأ باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) للكلمات الرئيسية ذات النية العالية والتحويلات العالية. هذه كلها تتعلق بحجم البحث والنية.

بالإضافة إلى أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، استكشف استطلاعات العملاء وعناوين URL المرجعية وبيانات الدفع لكل نقرة (PPC) للحصول على رؤى استراتيجية. تعد مواءمة الكلمات الرئيسية مع التحويلات أمرًا أساسيًا لزيادة الإيرادات.

غيّر تركيزك واعتمد الأساليب الإستراتيجية وشاهد عملك يزدهر.