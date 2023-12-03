حملة مكبرة علي أسواق رأس البر لضبط الأسعار

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة ونواب الوحدة وإدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة ومركز إصدار التراخيص بالوحدة وإدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء بحملة مكبرة على سوق ٨٩ لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية .

كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح .

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفي إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمه للمواطنين.