السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم أوكرانيا وزيادة الاستثمار الدفاعي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الالتزامات المشتركة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في دعم أوكرانيا وزيادة الاستثمار الدفاعي والتعاون في مجال الصناعة الدفاعية والأمن في غرب البلقان وإفريقيا، ومواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والروابط عبر الأطلسي.

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الاتحاد الأوروبي: انخفاض عدد المهاجرين المغادرين من تونس

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الصومال يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي في حربه ضد الإرهاب

 

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال الحوار الأمني والدفاعي الثاني للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الأمن والدفاع الثنائي في (واشنطن) العاصمة.

 

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأن الحوار أكد من جديد شراكة (واشنطن) و(بروكسل) الدائمة والتزاماتهما المشتركة تجاه الأمن عبر الأطلسي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة؛ بما يتماشى مع عمق شراكتهما والقيم والمصالح المشتركة.

وتبادل المسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التحديثات حول أطر السياسات الأمنية والدفاعية ورحبوا بتوقيع الترتيب الإداري بين وكالة الدفاع الأوروبية ووزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

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