كيفية العثور على الارتفاع على خرائط جوجل

تعد خرائط Google أداة رائعة مليئة بالتفاصيل المثيرة للاهتمام حول المواقع حول العالم، ومن أكثر الأشياء المفيدة التي يجب معرفتها عن منطقة ما هو ارتفاعها. قد تتوقع أن يكون من السهل العثور على قياسات الارتفاع على خرائط جوجل، ولكنها مخفية إلى حد ما.

عند المشي أو الركض أو ركوب الدراجة، من الضروري معرفة ما إذا كنت ستتسلق تلة في نزهة أو إذا كان هذا طريقًا سهلاً للسفر. وإليك كيفية تحديد موقع تلك المعلومات الهامة. قد يكون لديك فضول أيضًا لمعرفة ارتفاع موقعك الحالي.

يمكنك الانتقال إلى Maps.google.com على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو جهاز Mac أو استخدام تطبيق خرائط Google. إنه مدمج في معظم هواتف Android، حتى الطرازات منخفضة التكلفة، ويعمل مع iPhone.

يكمن سر العثور على معلومات الارتفاع في خرائط Google في معرفة كيفية تفكير صانعي الخرائط في الارتفاع. نوع الخريطة الأكثر شيوعًا في العصر الحديث هو خريطة الشارع. قبل أن تغطي الطرق البلاد، كانت التلال والوديان والمسطحات المائية معالم بارزة أكثر من لافتات الشوارع والطرق والطرق السريعة.

ولهذا السبب تم اختراع الخرائط الطبوغرافية أو التضاريسية. توفر هذه الخرائط ثنائية الأبعاد بيانات الارتفاع مع إشارات مرئية. تعرض خرائط Google خريطة التضاريس كخطوط كفافية تسلط الضوء على تغيرات الارتفاع. إليك كيفية التبديل إلى خريطة التضاريس في خرائط Google:

افتح خرائط Google واستخدم شريط البحث للعثور على الموقع محل الاهتمام.

قم بالتمرير فوق (أو اضغط) على أيقونة الطبقات لفتح القائمة وحدد التضاريس.

قم بتكبير المنطقة المظللة التي تشير إلى التلال أو الجبال.

قم بالتكبير أكثر لرؤية المزيد من التفاصيل. قد تلاحظ أكثر من خط كفاف ورقم ارتفاع.

كيفية الحصول على عرض ثلاثي الأبعاد في خرائط جوجل

قد يكون من الصعب فهم الخطوط الكنتورية وعلامات الارتفاع في خرائط Google. إذا كنت تحاول التعرف على مدى انحدار أحد الممرات قبل السير عليه، فيمكن أن يساعدك العرض ثلاثي الأبعاد. يعمل هذا على جهاز Chromebook أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو جهاز Mac ولكن ليس على جهاز محمول.

في قائمة الطبقات، حدد القمر الصناعي.

لقطة شاشة لخرائط Google تعرض قائمة الطبقات

اختر الوضع ثلاثي الأبعاد في الزاوية اليمنى السفلية.

لقطة شاشة لخرائط Google تعرض الخيار ثلاثي الأبعاد

اسحب الخريطة لرؤية موقع الاهتمام.

لقطة شاشة لخرائط Google تعرض وجهة نظر ثلاثية الأبعاد

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم أثناء السحب للرؤية من زاوية أقل، مما يساعدك على تصور الارتفاع.

كيفية الحصول على بيانات الارتفاع أكثر دقة

إذا كنت بحاجة إلى بيانات ارتفاع أكثر دقة، فاستخدم Google Earth، المتوفر كتطبيق ويعمل في متصفح الويب.