عاجل
كامل الوزير: مصر تمتلك ثاني أقدم سكك حديد في العالم وأهل الصعيد عصب مصر (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كريمة عوض تغادر "القاهرة والناس".. إبراهيم عيسى وخيري بمفردهم

الإعلامية كريمة عوض
الإعلامية كريمة عوض وإبراهيم عيسى وخيري رمضان

نشرت الإعلامية كريمة عوض، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنة عن رحيلها من تقديم برنامج "حديث القاهرة" وانتهاء تعاقدها مع “القاهرة والناس”، موجهة الشكر للإعلامي طارق نور، على الفرصة التي منحها لها طوال فترة عملها في قناة القاهرة والناس.

الإعلامية كريمة عوض تغادر القاهرة والناس

txt

كريمة عوض ومتحف «الحكيم»

txt

رضوى الشربيني تسحب البساط من الإعلاميات في حفل زفاف نجل خيري رمضان .. صور

وكتبت عبر “فيسبوك"، :"اليوم انتهت رحلتي مع محطة هي الأحب والأقرب لقلبي على امتداد  حياتي المهنية وكثرة ما فيها، فقد منحني فيها رجل الإعلام (طارق نور) بيتا كبيرا عظيما في مصر اسمه قناة (القاهرة والناس) والذي سيبقى بيتي على الدوام، ولتبقى أنت بكل رقيك ومهنيتك التي لم أر مثلها من قبل قريباً لقلبي على الدوام".

الإعلامية كريمة عوض

وأوضحت أنها عاشت مشوار من المحبة والمهنية والإنسانية طوال عملها بالقناة، موجه الشكر لقيادات القناة أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة القناة، والمخرج الكبير ميلاد أبي رعد، متابعة: "تشاركت طوال العمل في القاهرة والناس تجربة متفردة سأعتز بها دائما مع زملائي الأعزاء عمالقة الإعلام إبراهيم عيسى وخيري رمضان في تقديم برنامج حديث القاهرة بكل صدق ومهنية واحترام".

مواد متعلقة

قرار جديد في دعوى شطب إبراهيم عيسى من نقابتي الإعلاميين والصحفيين

إبراهيم عيسى يصف غرق مركب اليونان بالفجيعة الكبرى

وصلة رقص خيري رمضان في حفل زفاف نجله| ظهور خاص لزوجته (فيديو)

خيري رمضان يصف فوز الأهلي على الوداد المغربي بالمحزن (فيديو)

خيري رمضان يكشف حقيقة ترشح حسام بدراوي لرئاسة الجمهورية.. شاهد

نقابة القراء تقاطع برنامج خيري رمضان وكريمة عوض.. اعرف السبب
الجريدة الورقية