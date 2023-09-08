كريمة عوض تغادر "القاهرة والناس".. إبراهيم عيسى وخيري بمفردهم

نشرت الإعلامية كريمة عوض، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنة عن رحيلها من تقديم برنامج "حديث القاهرة" وانتهاء تعاقدها مع “القاهرة والناس”، موجهة الشكر للإعلامي طارق نور، على الفرصة التي منحها لها طوال فترة عملها في قناة القاهرة والناس.

الإعلامية كريمة عوض تغادر القاهرة والناس

وكتبت عبر “فيسبوك"، :"اليوم انتهت رحلتي مع محطة هي الأحب والأقرب لقلبي على امتداد حياتي المهنية وكثرة ما فيها، فقد منحني فيها رجل الإعلام (طارق نور) بيتا كبيرا عظيما في مصر اسمه قناة (القاهرة والناس) والذي سيبقى بيتي على الدوام، ولتبقى أنت بكل رقيك ومهنيتك التي لم أر مثلها من قبل قريباً لقلبي على الدوام".

الإعلامية كريمة عوض

وأوضحت أنها عاشت مشوار من المحبة والمهنية والإنسانية طوال عملها بالقناة، موجه الشكر لقيادات القناة أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة القناة، والمخرج الكبير ميلاد أبي رعد، متابعة: "تشاركت طوال العمل في القاهرة والناس تجربة متفردة سأعتز بها دائما مع زملائي الأعزاء عمالقة الإعلام إبراهيم عيسى وخيري رمضان في تقديم برنامج حديث القاهرة بكل صدق ومهنية واحترام".